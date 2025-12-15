Una forza multinazionale il monitoraggio Usa un esercito da 800mila uomini | ecco il piano Ue per la pace giusta in Ucraina

L’Unione Europea presenta un piano ambizioso per una “pace giusta” in Ucraina, coinvolgendo una forza multinazionale, il monitoraggio statunitense e un esercito di 800mila uomini. I leader europei hanno espresso fiducia nei progressi degli sforzi internazionali, tra cui quelli del Presidente Trump, per favorire una soluzione duratura e stabile al conflitto nella regione.

“I leader hanno accolto con favore i significativi progressi negli sforzi del Presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. Hanno inoltre accolto con favore la stretta collaborazione tra i team del Presidente Zelensky e del Presidente Trump, nonché con i team europei negli ultimi giorni e settimane”. È quanto recita l’incipit della dichiarazione congiunta firmata ieri in tarda serata dai leader europei, al termine della cena-riunione di Berlino. Alla tavola apparecchiata dal cancelliere Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, la premier Giorgia Meloni, la danese Mette Frederiksen, il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro olandese Dick Schoof, quello norvegese Jonas Gahr Store, quello polacco Donald Tusk, lo svedese Ulf Kristeon, nonché il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lanotiziagiornale.it

