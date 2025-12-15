Una forza multinazionale il monitoraggio Usa un esercito da 800mila uomini | ecco il piano che divide l’Ue per la pace giusta in Ucraina

L'articolo analizza il piano internazionale per la pace in Ucraina, che coinvolge una forza multinazionale, il monitoraggio statunitense e un esercito di 800mila uomini. Il progetto, accolto con favore dai leader europei, evidenzia le divisioni e le sfide nel raggiungimento di una soluzione duratura, mentre si valutano gli sforzi del presidente Trump nel promuovere la stabilità nella regione.

“I leader hanno accolto con favore i significativi progressi negli sforzi del Presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. Hanno inoltre accolto con favore la stretta collaborazione tra i team del Presidente Zelensky e del Presidente Trump, nonché con i team europei negli ultimi giorni e settimane”. È quanto recita l’incipit della dichiarazione congiunta firmata ieri in tarda serata dai leader europei, al termine della cena-riunione di Berlino. Alla tavola apparecchiata dal cancelliere Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, la premier Giorgia Meloni, la danese Mette Frederiksen, il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro olandese Dick Schoof, quello norvegese Jonas Gahr Store, quello polacco Donald Tusk, lo svedese Ulf Kristeon, nonché il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lanotiziagiornale.it

