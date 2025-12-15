Una forza multinazionale a Kyiv | l’Europa entra nel cuore della sicurezza ucraina

Durante il summit di Berlino, i leader europei hanno annunciato una nuova forza multinazionale a Kyiv, segnando un passo deciso nel supporto alla sicurezza ucraina. La dichiarazione congiunta sottolinea l’impegno dell’Europa nel contribuire alla stabilità e alla risoluzione del conflitto, evidenziando un ruolo attivo e condiviso nel contesto internazionale.

I leader europei riuniti al summit di Berlino hanno pubblicato una dichiarazione congiunta riguardo al percorso verso la fine della guerra in Ucraina. Le novità principali rispetto ai piani precedenti sono che il piano attuale rafforza nettamente le garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Rispetto alle ipotesi iniziali, più caute e ambigue, si passa a impegni molto più espliciti e strutturati: non solo sostegno politico, ma la possibilità concreta di interventi militari, di intelligence ed economico-diplomatici in caso di nuove aggressioni russe. Cambia anche l'impostazione sull' esercito ucraino. Non più solo addestramento: prende forma una missione congiunta dei "volenterosi", sostenuta da Washington, per garantire deterrenza e stabilit

Francia e Regno Unito insistono su forza multinazionale per l'Ucraina, l'Italia non è della partita - Parigi e Londra chiedono garanzie di sicurezza vincolanti per l’Ucraina e propongono l’invio di una forza multinazionale dopo la pace. it.euronews.com

