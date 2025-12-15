Una ciclovia al posto dei sentieri abbandonati l' idea per rilanciare Pezzolo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'idea di sostituire i sentieri abbandonati con una ciclovia rappresenta una proposta di rilancio per Pezzolo. Mentre le polemiche sulle piste ciclabili continuano, alcuni vedono questa soluzione come un'opportunità di riqualificazione e sviluppo, valorizzando il territorio e promuovendo uno stile di vita più sostenibile.

una ciclovia al posto dei sentieri abbandonati l idea per rilanciare pezzolo

© Messinatoday.it - Una ciclovia al posto dei sentieri abbandonati, l'idea per rilanciare Pezzolo

Le piste ciclabili restano un tema caldo. Al netto delle polemiche che hanno riguardato negli ultimi giorni via Geraci, c'è chi pensa che dare spazio alle bici possa essere sinonimo di riqualificazione di un territorio. È il caso del consigliere del primo Quartiere Antonino Spuria che in una nota. Messinatoday.it

MA CHE RAZZA DI TRENO è PASSATO??!!!! ASSURDO, MAI VISTO UN TRENO COSÌ DA QUESTE PARTI

Video MA CHE RAZZA DI TRENO è PASSATO??!!!! ASSURDO, MAI VISTO UN TRENO COSÌ DA QUESTE PARTI