Una ciclabile realizzata sulla nostra proprietà ma noi all' oscuro di tutto | siamo sconcertati

Un’area di circa 200 metri quadrati lungo la Provinciale per Centovera, a San Giorgio, è al centro di due controversie: una riguarda la realizzazione di una ciclabile sulla proprietà senza il consenso dei proprietari e l’altra coinvolge un’antica cabina elettrica in muratura. La situazione ha suscitato sconcerto tra gli interessati, sollevando questioni sulla gestione del territorio e delle autorizzazioni.

Un'antica cabina elettrica in muratura e l'area di pertinenza circostante che si estende per un totale di circa 200 metri quadrati lungo la Provinciale per Centovera, in via Genova all'altezza dell'incrocio con Via Nure a San Giorgio è finita al centro di due controversie: una tra i proprietari e.

