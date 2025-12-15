una casa per oliver salvato dalla strada

Oliver, un affettuoso gatto adulto dal carattere mite, è stato salvato dalla strada e ora cerca una nuova famiglia. Con i suoi grandi occhi verdi e il manto tigrato color nocciola, è un compagno dolce e affettuoso che merita una casa piena d’amore.

Oliver è un dolce gattone adulto tanto mite e affettuoso, dai grandi occhi verdi e dal manto tigrato color nocciola, a pelo corto. La sua taglia è media e razza europea comune ma leggendo la sua storia potrà risultare chiaro quanto questo felino comune non lo sia neanche un po’. Questo gentile trovatello dagli occhi malinconici - che potrebbe essere uscito da un romanzo di Charles Dickens – si trova al gattile di San Venerio da cinque mesi, da quando è stato ritrovato solo e tanto provato da alcuni problemi di salute. Grazie alle amorevoli cure che ha ricevuto nella struttura di via del Monte, oggi Oliver si è completamente ristabilito, portando con sé i segni – tutti particolari – di quei malanni che la vita di strada gli ha inferto. Lanazione.it

