Un segno di Fede nella capitale del consumo | Gesù appare nel cuore di Times Square

Un'inaspettata manifestazione di fede ha invaso Times Square, il cuore pulsante della città. L’immagine di Gesù, accompagnata da simboli dell’Avvento, ha suscitato emozioni e riflessioni, rompendo il grigiore dell’indifferenza e riportando al centro dei sensi la spiritualità in un luogo simbolo del consumo e della modernità.

È apparso in modo inaspettato, in Time Square, l’immagine di Gesù e il richiamo al periodo dell’Avvento: un richiamo alla fede che squarcia l’indifferenza.  Nel cuore della città di New York, in quel luogo così iconico della Grande Mela che è Time Square si è abituati a vedere un po’ di tutto, ma non propriamente. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

