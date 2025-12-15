© Pordenonetoday.it - Un ricco medagliere per i talenti del Club Scherma Pordenone

Due risultati preziosi per il Club Scherma Pordenone ASD. Una stagione che è iniziata nel migliore dei modi per la società friulana, da tempo un punto di riferimento della scherma giovanile del Triveneto. A confermare la crescita dei suoi talenti sono risultati ottenuti nel weekend del 13 e 14. Pordenonetoday.it

