un progetto sulle ludopatie con i giovani delle scuole del casentino

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il 18 dicembre alle 10 presso lo Spazio CURA dell’Unione dei Comuni del Casentino, si terrà un incontro formativo rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori del Casentino, sul gioco d’azzardo, promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative guidato dalla Sindaca Eleonora Ducci. Grazie a un bando emesso dal Consiglio regionale della Toscana, L’unione dei Comuni Montani del Casentino, ha progettato un percorso sulla sensibilizzazione nei confronti delle ludopatie a favore dei giovani degli istituti superiori della vallata. In collaborazione con dirigenti e docenti, si è proceduto attraverso un approccio laboratoriale con l’ambizione di realizzare qualcosa di utile per tutta la comunità. Lanazione.it

