Un premio che valorizza la Puglia e i suoi talenti | Excellence pugliesi 2025

“Excellence Pugliesi 2025” torna a celebrare i talenti della regione, riconoscendo le eccellenze che hanno portato prestigio alla Puglia in Italia e all’estero. Un premio che valorizza le competenze, le innovazioni e le storie di successo dei pugliesi, promuovendo il talento e l’eccellenza come motori di crescita e orgoglio regionale.

