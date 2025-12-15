Un premio che valorizza la Puglia e i suoi talenti | Excellence pugliesi 2025

“Excellence Pugliesi 2025” torna a celebrare i talenti della regione, riconoscendo le eccellenze che hanno portato prestigio alla Puglia in Italia e all’estero. Un premio che valorizza le competenze, le innovazioni e le storie di successo dei pugliesi, promuovendo il talento e l’eccellenza come motori di crescita e orgoglio regionale.

Torna “Excellence Pugliesi”, il prestigioso riconoscimento dedicato ai pugliesi che si sono distinti in Italia e nel mondo. La sesta edizione sarà presentata martedì 16 dicembre, alle ore 13:00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. L’iniziativa, ospitata dall’On. Christian Di. Baritoday.it

