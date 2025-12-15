Un premio alla carriera per i Tre Allegri Ragazzi Morti | Una band libera e indipendente

I Tre Allegri Ragazzi Morti ricevono un premio alla carriera, riconoscendo il loro ruolo di band libera e indipendente nel panorama musicale. Con testi autentici e uno spirito ribelle, hanno saputo catturare l’essenza dell’adolescenza e dell’energia del rock’n’roll, rendendo eterno il momento presente attraverso la loro musica.

"La morte mi fa ridere, la vita no", cantava Piero Ciampi. Ma per i Tre Allegri Ragazzi Morti la morte è il momento per cogliere l'attimo, cristallizzare il presente e rendere infinita quella stagione della vita chiamata adolescenza, vero autentico motore del rock'n'roll, schietto, sincero.

