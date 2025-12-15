Il Prealpi Master si conferma come una delle tappe più prestigiose del rallysmo italiano. Alla sua terza partecipazione, Toffano si distingue in questa classica del calendario tricolore, consolidando la propria presenza e dimostrando grande competitività in una gara che rappresenta un punto di riferimento nel panorama rallystico nazionale.

© Padovaoggi.it - Un Prealpi Master che gratifica Toffano

Era alla sua terza partecipazione in una delle classiche del rallysmo tricolore che, nel corso degli anni, si è ritagliata un ruolo di prestigio nel calendario. Stiamo parlando del Prealpi Master Show, appuntamento irrinunciabile di fine stagione per molti, compreso un Giovanni Toffano che. Padovaoggi.it

Rally: un Prealpi Master che gratifica Toffano - Il pilota di Rovolon, pur non essendo un terraiolo, firma una quindicesima piazza notevole, calcolando gli oltre quaranta partenti nella classe regina. comunicati-stampa.net