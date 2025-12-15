Un Posto al Sole anticipazioni 16 dicembre | Ferri e Marina sperano in Okoro Otello ha la soluzione per Rosa

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 dicembre, Ferri e Marina confidano in un risvolto positivo con Okoro, mentre Otello trova una soluzione per Rosa. Scopri cosa attende gli abitanti di Palazzo Palladini nel prossimo episodio della soap, un mix di speranze e colpi di scena che coinvolgeranno i protagonisti.

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Tornano domani alle 20.50 su Rai Tre i protagonisti di Un Posto al Sole. La soap all'ombra del Vesuvio, ormai in procinto di spegnere le trenta candeline, è un appuntamento fisso per i telespettatori italiani. Nell' episodio di martedì 16 dicembre Roberto e Marina spereranno di avere una nuova arma contro lo strapotere di Gennaro Gagliotti. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Gennaro Gagliotti è nel panico: quando meno se l'aspettava infatti, è tornato Okoro. Movieplayer.it

