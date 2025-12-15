Un nuovo capitolo di eleganza avventura e sogno nel cuore di Roma 

Roma si risveglia tra eleganza e storia, con la luce che illumina i sampietrini di Piazza della Minerva. In questo contesto, si apre un nuovo capitolo di lusso e avventura: l'Orient Express La Minerva, il primo hotel al mondo del prestigioso gruppo Accor, che unisce il fascino seicentesco alla raffinatezza contemporanea.

Roma si sveglia con la luce chiara che scivola sui sampietrini di Piazza della Minerva. La facciata seicentesca che per secoli ha custodito sonni di viaggiatori, scrittori e artisti, svela la bellezza dell'Orient Express La Minerva, il primo hotel al mondo firmato Orient Express del gruppo Accor, e di proprietà di Arsenale Group. Non è soltanto l’apertura di un nuovo cinque stelle, ma l’ingresso ufficiale nella città eterna di un’icona del viaggio che, dal 1883, ha trasformato il modo di attraversare l’Europa. Oggi, quel mito su rotaia trova un indirizzo stabile, con vista sul Pantheon e a pochi passi dai monumenti simbolo di Roma, per raccontare una nuova idea di dolce vita contemporanea. Liberoquotidiano.it

