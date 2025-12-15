A poco più di 24 ore dall’attacco terroristico a Bondi Beach, la raccolta fondi per Ahmed al Ahmed ha superato un milione di dollari. L’uomo che ha disarmato uno dei killer, mettendo a rischio la propria vita, è diventato un simbolo di coraggio e solidarietà. La sua azione ha suscitato un’ondata di sostegno e gratitudine da parte della comunità.

A poco più di 24 ore dall’ attacco terroristico di Bondi Beach, ha già superato la soglia di un milione di dollari la raccolta fondi per Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha fermato uno dei terroristi islamici e ha provato a disarmarlo a mani nude. Il 43enne australiano, le cui gesta eroiche sono state immortalate da un testimone in un video diventato virale sui social, è rimasto ferito e si trova in ospedale. Le gesta eroiche di Ahmed al Ahmed. Ahmed al Ahmed è un 43enne padre di due figli che lavora come proprietario di un negozio a Sydney. In un video circolato molto online, si vede l’uomo nascondersi dietro le auto, poi avvicinarsi al terrorista e attaccarlo alle spalle. Open.online

Un milione di dollari per l’«eroe di Sydney»: come sta Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha disarmato uno dei killer della strage a Bondi Beach - Il 43enne è ancora in ospedale dopo aver affrontato a mani nude uno degli attentatori. open.online

Quel relitto della flotta spagnola nascondeva un incredibile tesoro da un milione di dollari - facebook.com facebook

Un milione di dollari per il visto negli Usa: Trump lancia la 'Gold Card': ecco come funziona x.com