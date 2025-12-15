Un gigante abbandonato | all’aeroporto Sanzio un hotel mai costruito Conto da 11 milioni di euro
Un imponente progetto alberghiero mai realizzato si trova nei pressi dell’aeroporto Sanzio di Falconara. La Corte d’Appello ha ora stabilito un conto di 11,6 milioni di euro relativo a questa struttura abbandonata, simbolo di un investimento fallito e di un’opera mai entrata in funzione.
Un gigante abbandonato. La Corte d’Appello presenta il conto da 11,6 milioni per l’albergo mai aperto vicino all’aeroporto di Falconara. È l’epilogo del progetto immobiliare di via del Fossatello: un monolite di cemento che da anni guarda le piste del Raffaello Sanzio senza aver mai ospitato un cliente. La Corte d’Appello di Ancona ha appena stabilito che la società edile marchigiana che doveva costruirlo dovrà pagare quasi per intero la maxi-somma richiesta dalla società di leasing. Unica consolazione: uno "sconto" da 1,3 milioni per la rata già versata. Il resto, tutto sulle spalle dell’impresa. Ilrestodelcarlino.it
