Un futuro per i borghi | Dalla montagna alla Bassa Salviamo i piccoli centri

L'articolo esplora il progetto di Fratelli d’Italia per il rilancio dei borghi italiani, dalla montagna alla Bassa. L'obiettivo è preservare e valorizzare i piccoli centri, riformando le priorità delle risorse regionali e promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo delle aree rurali.

© Ilrestodelcarlino.it - Un futuro per i borghi: "Dalla montagna alla Bassa. Salviamo i piccoli centri" Fratelli d’Italia vuole perseguire un rilancio dei borghi e rimettere ordine nelle priorità delle erogazioni della Regione. E sul piatto la proposta vorrebbe far mettere nel triennio 2026-2028 almeno 31,6 milioni di euro. L’idea, che ha preso forma di un progetto di legge depositato in Assemblea legislativa, nasce da un duplice intento: favorire un futuro ai tanti borghi e centri storici del territorio in decadenza e a rischio desertificazione e creare un governo degli interventi di valorizzazione di queste realtà – a volte anche piccole – che eviti inutili dispersioni di risorse. E a questo proposito il progetto di legge regionale di Fd’I contempla che sia ’istituito l’elenco dei borghi resilienti dell’ Emilia-Romagna ’. Ilrestodelcarlino.it UNA GIOSTRA SI STACCA A ROMA! Un futuro per i borghi: "Dalla montagna alla Bassa. Salviamo i piccoli centri" - La proposta di Fratelli d’Italia per proteggere le realtà dallo spopolamento "Risorse per per la transizione digitale e lo sviluppo delle attività economiche". ilrestodelcarlino.it

Il futuro dei borghi di montagna: "Camporaghena e Torsana, la ricetta per farli rinascere" - A caccia di soluzioni per far sì che le borgate di montagna, abbandonate da molti decenni, tornino e essere, almeno in parte, ripopolate. lanazione.it

Il nostro Presidente Fiorello Primi è intervenuto sabato 13 dicembre ad Atreju, la kermesse 2025 in corso nei Giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, per parlare di quello che sta più a cuore a tutti noi: il futuro dei nostri borghi. Sul palco, insieme al Ministro del - facebook.com facebook