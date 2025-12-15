Un fenomeno mandato via da Conte in 3 giorni | l’ex Napoli è tra i migliori campo dell’Udinese

La recente trasferta dell'Udinese contro il Napoli ha suscitato molte discussioni, con un episodio che ha segnato profondamente la partita. Tra le protagoniste, alcune performance individuali si sono distinte, contribuendo a determinare l'esito della gara. L'incontro ha evidenziato le dinamiche e le sfide affrontate dalle due squadre in un match combattuto e ricco di colpi di scena.

La trasferta di Udine si è trasformata in una serata amara per il Napoli, uscito sconfitto dal Bluenergy Stadium al termine di una gara combattuta ma segnata da episodi e da prestazioni individuali che hanno fatto la differenza. Tra queste, spicca senza dubbio quella di Alessandro Zanoli, ex Napoli, risultato uno dei migliori in campo . L'articolo. Dailynews24.it

