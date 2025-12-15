Un difensore del Napoli nel mirino del Borussia | le ultime

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane difensore del Napoli è al centro dell'attenzione di una società tedesca, il Borussia Monchengladbach. La possibile cessione potrebbe influenzare il futuro del giocatore e la rosa del club napoletano, aprendo nuove possibilità di mercato e strategie sia per il Napoli che per i tedeschi.

Immagine generica

Un giovane difensore del Napoli è finito nel mirino di una squadra tedesca, ossia il Borussia Monchengladbach. Il club bianconero vuole assicurarsi, infatti, le prestazioni di Nosa Obaretin Un altro difensore italiano in Germania Non solo Chiarodia, anche Obaretin potrebbe finire al Borussia Monchengladbach di Eugen Polanski. Il tecnico polacco vuole rinnovare la linea arretrata . L'articolo. Dailynews24.it

DAL #DORTMUND AL #NAPOLI: #DELAURENTIIS FA SUL SERIO! ????

Video DAL #DORTMUND AL #NAPOLI: #DELAURENTIIS FA SUL SERIO! ????

Beukema al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore del Napoli - Dopo una stagione da protagonista sotto le Due Torri, Sam Beukema saluta Bologna, ma resta in Serie A e nel mirino dei fantallenatori. gazzetta.it

Borussia Dortmund, Schlotterbeck nel mirino del Liverpool. E il tedesco frena sul rinnovo - Il difensore centrale del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del Liverpool, secondo quanto riportato da Bild. tuttomercatoweb.com