Un difensore del Napoli nel mirino del Borussia | le ultime

Un giovane difensore del Napoli è al centro dell'attenzione di una società tedesca, il Borussia Monchengladbach. La possibile cessione potrebbe influenzare il futuro del giocatore e la rosa del club napoletano, aprendo nuove possibilità di mercato e strategie sia per il Napoli che per i tedeschi.

Un giovane difensore del Napoli è finito nel mirino di una squadra tedesca, ossia il Borussia Monchengladbach. Il club bianconero vuole assicurarsi, infatti, le prestazioni di Nosa Obaretin Un altro difensore italiano in Germania Non solo Chiarodia, anche Obaretin potrebbe finire al Borussia Monchengladbach di Eugen Polanski. Il tecnico polacco vuole rinnovare la linea arretrata . L'articolo. Dailynews24.it DAL #DORTMUND AL #NAPOLI: #DELAURENTIIS FA SUL SERIO! ???? Beukema al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore del Napoli - Dopo una stagione da protagonista sotto le Due Torri, Sam Beukema saluta Bologna, ma resta in Serie A e nel mirino dei fantallenatori. gazzetta.it Borussia Dortmund, Schlotterbeck nel mirino del Liverpool. E il tedesco frena sul rinnovo - Il difensore centrale del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del Liverpool, secondo quanto riportato da Bild. tuttomercatoweb.com Come riporta l'edizione di ieri del quotidiano Tuttosport, il difensore labronico, attualmente al Napoli, sarebbe nel mirino di Torino e Cremonese, che lo vorrebbero in prestito fino al termine della stagione. Per Marianucci, che fino ad oggi in maglia partenop - facebook.com facebook #Napoli ancora in mezzo È sfida alla #Juve per quel difensore x.com