Un Castiglione tutto cuore riesce a pareggiare alla fine con il Giovinazzo

Un emozionante pareggio 4-4 tra Castiglione e Afp Giovinazzo conclude una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Un incontro combattuto fino all’ultimo istante, con i padroni di casa che riescono a recuperare e pareggiare in extremis, regalando ai tifosi uno spettacolo intenso e coinvolgente.

Pareggio scoppiettante per il Castiglione (4-4 il finale) contro l' Afp Giovinazzo (il primo del campionato) dopo una partita da cuori forti. La squadra di Bracali ha avuto la forza di conquistare un punto quando la partita sembrava ormai compromessa. Un punto dunque che fa morale e classifica. Nel primo tempo il Castiglione la mette sulla grinta e riesce a tenere sulle corde un Giovinazzo che ha patito molto la mancanza di un attaccante come Mura, appiedato dal giudice sportivo. I maremmani passano praticamente alla prima ripartenza grazie ad Escobar che da destra buca D'Angelico con una bomba da fuori area.

