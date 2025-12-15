Un Capodanno da non perdere a Roma | 12 ore di divertimento non-stop

Celebra l'arrivo del nuovo anno con un evento imperdibile a Roma. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV apre le sue porte per un Capodanno unico, offrendo 12 ore di divertimento continuo. Una festa straordinaria per salutare il 2025 e accogliere il 2026 in un’atmosfera di allegria e spettacolo.

© Romatoday.it - Un Capodanno da non perdere a Roma: 12 ore di divertimento non-stop Esplode la festa di Capodanno più grande d’Italia. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma dà il benvenuto al 2026 con 12 ore di divertimento non-stop.Capodanno a Cinecittà WorldIl grande evento si terrà a Cinecittà World: dalle 18.00 alle 6.00 del mattino, gli ospiti potranno vivere. Romatoday.it MAMMA NON GUARDARE QUESTO VIDEO! #33 Capodanno a Roma! Meteo, possibile SVOLTA storica: Gelo russo tra Natale e Capodanno, NEVE anche a Roma - Possibile svolta meteo tra Natale e Capodanno: gelo russo verso l’Italia, calo termico e rischio neve anche a Roma ... meteogiornale.it

Capodanno a Roma: 12 ore di divertimento non-stop tra musica, attrazioni e fuochi d’artificio a Cinecittà World - Roma si prepara a dare il benvenuto al 2026 con la festa di Capodanno più grande d’Italia: a Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV, ... funweek.it

Capodanno si avvicina! Due eventi che non puoi perdere stanno per accendere la tua notte di fine anno! Tagga gli amici, organizzatevi e assicuratevi il vostro posto…prima che finiscano! Il countdown è iniziato #capodanno #discotecacapod - facebook.com facebook