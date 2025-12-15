UN BUCO È PER SCAVARE IO ERO TE E TU ERI ME UNA CASA PER LE FARFALLE di Krauss-Sendak | recensione

Durante la Bologna Children’s Book Fair, Adelphi ha presentato la prima edizione del trittico di Ruth Krauss e Maurice Sendak, opere iconiche degli anni ’50 e ’60. Questa recensione esplora le suggestioni e le atmosfere dei loro classici, che continuano a incantare lettori di tutte le età.

In occasione della Bologna Children’s Book Fair, la casa editrice Adelphi ha presentato la prima edizione del trittico realizzato in coppia da Ruth Krauss e Maurice Sendak a cavallo fra gli anni ’50 e ’60. Un buco è per scavare, Io ero te e tu eri me e Una casa per le farfalle sono stati tradotti da Sergio Ruzzier. Trama. Un buco è per scavare (1952) – Un libro di definizioni sulle cose che ci circondano e che vengono riferite al loro ruolo primario: se le mani sono fatte per toccare altre mani e una faccia è per fare le facce, un buco servirà a scavare, piantare un fiore o caderci dentro. Nulla di più semplice. Nerdpool.it

Un buco è per scavare, Una casa per le farfalle, Io ero te e tu eri me - Quando i libri per l’infanzia si sono trasformati in storie didascaliche, enfaticamente edificanti, dove la fantasia viene ingabbiata nella trasmissione sfacciatamente esplicita di concetti e ... ilfoglio.it