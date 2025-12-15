Un brand di moda può superare una crisi reputazionale? Prada lo ha fatto

Nel 2025, Prada si è trovata al centro di una controversia di grande rilievo, accusata di appropriazione culturale. La crisi ha messo alla prova la capacità del brand di gestire le difficoltà e di ripristinare la propria immagine. Questo episodio dimostra come anche i marchi di altissimo livello possano superare momenti difficili attraverso strategie di comunicazione e di rinnovamento.

© Amica.it - Un brand di moda può superare una crisi reputazionale? Prada lo ha fatto Anche i migliori sbagliano. Ma in quanto tali, quando accade, sanno come porvi rimedio. Negli ultimi mesi del 2025, Prada si è trovata al centro di una delle polemiche più complesse e delicate per un brand di moda (e non solo): l'accusa di appropriazione culturale. Tutto è partito da una sfilata, ma il dibattito ha rapidamente superato i confini della moda, coinvolgendo politica e istituzioni, fino a diventare uno scandalo. Una crisi che, nell'ecosistema iperconnesso dei social, avrebbe potuto trasformarsi in un danno reputazionale permanente. Ma che invece il gruppo italiano ha scelto di affrontare apertamente, trasformandola in un case study su come si può (forse) uscire indenni da uno scivolone pubblico.