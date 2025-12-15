Un borgo invaso da migliaia di visitatori Sant’Agata saluta la 29esima edizione de Il Paese del Natale

Sant’Agata Feltria accoglie con entusiasmo la 29ª edizione de “Il Paese del Natale”, attirando migliaia di visitatori e confermandosi come uno degli eventi natalizi più suggestivi e partecipati del Centro Italia. Un appuntamento che unisce tradizione, magia e comunità, regalando un’atmosfera unica e coinvolgente per grandi e piccini.

Sant'Agata Feltria saluta la 29esima edizione de "Il Paese del Natale" con un bilancio estremamente positivo, che conferma la manifestazione come uno degli eventi natalizi più affascinanti e partecipati del Centro Italia. Quattro giornate di bel tempo - quasi un dono della patrona Sant'Agata -.