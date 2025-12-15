Un bambino diventato Papa chiuse le iscrizioni al casting
Sono state chiuse le iscrizioni al casting TEATRO dedicato a «Un bambino diventato Papa», un progetto ideato da Oreste Castagna ed Emanuele Roncalli. L'iniziativa narra la vita di Angelo Giuseppe Roncalli, dall'infanzia all'adolescenza, offrendo un'occasione unica per esplorare il percorso che lo ha portato a diventare Papa Giovanni XXIII.
