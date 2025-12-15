Un baby calciatore speciale La favola del rientro in campo dopo il buio dell’ictus

La storia di Matteo, un giovane calciatore di 13 anni, è una testimonianza di coraggio e determinazione. Dopo aver affrontato un ictus, ha superato le difficoltà e ha fatto il suo ritorno in campo, dimostrando che la volontà può superare ogni ostacolo. La sua favola ispira e racconta la forza di non arrendersi mai, anche nei momenti più bui.

C'è un oceano che separa un ictus dalla convocazione nella Rappresentativa dei calciatori. Questo spazio buio e profondo, il 13enne Matteo (nome di fantasia) lo ha colmato con la sua forza di "essere l'ultimo a mollare", come spiegano gli allenatori che lo hanno cresciuto. Sono passati 10 mesi da quel terribile 15 febbraio, quando all'improvviso sul campo del centro sportivo Biavati la luce si è spenta. "Mister, non ci vedo da un occhio", dice il baby mediano dopo aver ricevuto una pallonata alla schiena durante il riscaldamento pre partita. Tutti pensano a una pagliuzza, un moscerino o della polvere: ma la realtà è diversa.

