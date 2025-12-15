Il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann con l'accusa di dichiarazione infedele, in un contesto che vede il presidente di Stellantis coinvolto in questioni legate alla cessione dei quotidiani del gruppo Gedi e al rifiuto dell’offerta per la Juventus. Una nuova complicazione si aggiunge alle sue recenti vicende.

Un altro guaio per John Elkann: il gip di Torino ordina l'imputazione coatta per dichiarazione infedele

C’è un altro guaio per John Elkann. Mentre l’iter per la cessione dei quotidiani del gruppo Gedi entra nel vivo e nei giorni in cui il presidente di Stellantis ha rifiutato l’offerta per la Juventus, il gip di Torino, Antonio Borretta, ha ordinato per lui l’impostazione coatta con l’accusa di dichiarazione infedele. Una decisione che ha avuto già effetti nel procedimento sulla messa alla prova, visto che la gup Giovanna De Maria ha rinviato all’’11 febbraio 2026 l’udienza per decidere se dare o meno il via libera agli undici mesi di Elkann come tutor tra gli allievi delle scuole salesiane. La questione riguarda sempre l’eredità della nonna di Elkann, Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Ilfattoquotidiano.it

