Ultimissime Inter LIVE | i nerazzurri trionfano a Marassi la decisione sulla convocazione di Calhanoglu per Riad

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell'Inter: dalla vittoria a Marassi alla decisione sulla convocazione di Calhanoglu per la partita di Riad. Resta sempre informato sulle notizie più importanti che riguardano i nerazzurri, con gli ultimi sviluppi direttamente dalla redazione di Inter News 24.
Infortunio Calhanoglu: arriva il verdetto per la Supercoppa, le ultime da Appiano.
GENOA-INTER 1-2 | HIGHLIGHTS | 15ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26
Genoa Inter, successo importante dei nerazzurri del match delle 18 di Serie A. Il resoconto della sfida giocata in Liguria - Genoa Inter, i nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in chiave campionato e si portano al primo posto in classifica. lazionews24.com
Genoa-Inter 1-2, i nerazzurri tornano primi in classifica - Rivivi la partita - 1 a Marassi contro il Genoa e agguanta tre punti d'oro per tornare in testa alla classifica di Serie A. adnkronos.com
