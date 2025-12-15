Ultima Generazione | save the date processi in Lombardia

Questa settimana in Lombardia si tengono due importanti eventi giudiziari legati al caso Ultima Generazione. Il 17 dicembre si svolge la sentenza a Busto Arsizio, mentre il 19 dicembre si terrà un presidio di solidarietà a Milano. Due momenti significativi nel percorso legale e di mobilitazione in regione, che attirano l'attenzione sull'attività dell'organizzazione.

Il 17 sentenza a Busto Arsizio, mentre il 19 presidio di solidarietà a Milano per un nuovo processo. Milano 15 dicembre 2025 – Questa settimana due appuntamenti in tribunale. Mercoledì 17 alle ore 14.30 presso il Tribunale di Busto Arsizio sarà emessa sentenza per il blocco della pista dei jet privati a Malpensa del 14 febbraio 2022, azione compiuta da Ultima Generazione, insieme con Extinition Rebellion e Scientist Rebellion. Saranno presenti tre delle persone imputate. Venerdì 19 a Milano alle 12.45 ci sarà l’udienza predibattimentale per una serie di azioni distinte che la Procura ha deciso di trattare in un unico procedimento; rientrano – tra le altre – l’imbrattamento alla Scala del 7 dicembre 2022 e l’imbrattamento della statua di Vittorio Emanuele del 9 marzo 2023. Puntomagazine.it

