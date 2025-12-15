L'UGL Salute Lazio annuncia la revoca della procedura di licenziamento per 21 lavoratori del Tiberia Hospital, struttura del gruppo GVM. La decisione rappresenta un importante risultato nella tutela dei diritti dei dipendenti e della stabilità occupazionale all’interno della struttura.

© Iltempo.it - UGL Salute Lazio: revocata la procedura di licenziamento dei 21 lavoratori del Tiberia Hospital

È stata revocata la procedura di licenziamento dei 21 lavoratori del Tiberia Hospital, struttura facente capo al gruppo GVM. Questo è l'esito dell'incontro svoltosi nella mattinata odierna presso la Regione Lazio, al quale UGL Salute ha preso parte. «Apprezziamo il contributo fattivo del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha consentito di intraprendere la strada del dialogo e della salvaguardia occupazionale», dichiarano Gianluca Gaeta, Vicesegretario Regionale UGL Salute Lazio, e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale UGL Salute Roma. «Era quanto da noi già proposto ed ora diventa un primo passo significativo – proseguono – che dovrà condurre, entro il 31 marzo 2026, al ricollocamento del personale coinvolto. Iltempo.it

