Ugl lancia la sfida a Gualtieri con Romax10 | idee per il futuro della Capitale

L'Ugl presenta Romax10, un piano di dieci punti per il futuro di Roma, sfidando l'amministrazione e le opposizioni a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori. Un'iniziativa che invita a condividere idee e soluzioni per una città più efficiente e sostenibile.

Dieci punti chiave per una sfida che l'Ugl lancia all'amministrazione capitolina e alle forze di opposizione per migliorare la vita dei cittadini e dei lavoratori. Il tutto racchiuso in una piattaforma del lavoro che la Ugl Roma ha creato incrociando dati, importi, finanziamenti e trend ufficiali. Da un'idea del segretario di Roma e provincia dell'Ugl, Ermenegildo Rossi, nasce un racconto che sviluppa le varie macroaree del progetto realizzato dal sindacato. Si va dal Giubileo al Commercio, dal mondo del lavoro passando per sicurezza, semplificazione burocratica, riqualificazione degli spazi urbani, inclusione e disabilità, pari opportunità, mobilità, giovani e immigrazione.

