Ufficio postale chiuso per lavori | cittadini ' spediti' nel comune limitrofo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Grazzanise è temporaneamente chiuso per lavori di ammodernamento, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante i lavori, i cittadini sono invitati a rivolgersi al comune limitrofo, garantendo comunque l’erogazione dei servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane.

ufficio postale chiuso per lavori cittadini spediti nel comune limitrofo

© Casertanews.it - Ufficio postale chiuso per lavori: cittadini 'spediti' nel comune limitrofo

L’ufficio postale di Grazzanise è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane.Si tratta dell’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi. Casertanews.it

Ufficio postale chiuso per lavori, la polemica arriva in consiglio comunale

Video Ufficio postale chiuso per lavori, la polemica arriva in consiglio comunale

ufficio postale chiuso lavoriPatti, chiude l’ufficio postale di via Garibaldi: servizi trasferiti a Patti Marina fino al 26 febbraio - L’ufficio postale di via Garibaldi, principale punto di riferimento per l’utenza locale, ha già chiuso al pubblico per consentire l’avvio ... 98zero.com

ufficio postale chiuso lavoriLavori di ristrutturazione Chiude fino a dopo Natale l’ufficio postale del paese - Disagi in vista da martedì 9 fino al giorno di Santo Stefano per la riqualificazione dei locali Il Melograno organizzerà un servizio di trasporto ... laprovinciapavese.gelocal.it