Ufficio postale chiuso per lavori | cittadini ' spediti' nel comune limitrofo

L’ufficio postale di Grazzanise è temporaneamente chiuso per lavori di ammodernamento, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante i lavori, i cittadini sono invitati a rivolgersi al comune limitrofo, garantendo comunque l’erogazione dei servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane.

