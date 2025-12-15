Ue target clima 2040 individuato e accordo raggiunto | -90% di emissioni nette con paracadute per industria e posti di lavoro

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul target climatico 2040, con l'obiettivo di ridurre le emissioni nette del 90% rispetto ai livelli del 1990. La decisione prevede misure di supporto per l’industria e la tutela dei posti di lavoro, segnando un passo importante verso la neutralità climatica dell’Unione Europea entro vent’anni.

© Secoloditalia.it - Ue, target clima 2040 individuato e accordo raggiunto: -90% di emissioni nette con paracadute per industria e posti di lavoro Il 10 dicembre Consiglio e Parlamento europeo hanno chiuso l’accordo sul target climatico 2040: riduzione del 90% delle emissioni nette rispetto al 1990. Un obiettivo vincolante che arriva poche settimane dopo il “ Global Mutirão ” – lo sforzo collettivo invocato dalla COP30 di Belém – arenatosi sui veti incrociati. L’Europa ha deciso di fare da sola. Clima e ambiente, chiuso l’accordo sul target climatico 2040. Ma la vera notizia sta nei dettagli. Chi si aspettava l’ennesima fuga in avanti ideologica è rimasto deluso. Il percorso è stato tutt’altro che scontato. Il 5 novembre i ministri dell’Ambiente avevano trovato una prima intesa dopo venti ore di negoziato notturno. Secoloditalia.it The 2040 EU Climate Target Intesa sul target climatico, -90% al 2040 con flessibilità - Accordo nella tra notte Parlamento e Consiglio Ue sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, includendo una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida. ansa.it

L'accordo, frutto di un unico round negoziale, introduce una serie di meccanismi di flessibilità destinati a rendere più graduale il percorso verso il nuovo obiettivo climatico. Cosa prevede x.com