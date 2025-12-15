Il presidente Mattarella condanna gli attacchi ingiustificati contro l'UE, sottolineando come tali critiche distorcano la realtà e mettano in discussione i successi dell'Unione nel promuovere democrazia e diritti. In un contesto internazionale di collaborazione, le aggressioni contro l'UE risultano ingiustificate e contrarie ai valori condivisi.

© Iltempo.it - Ue: Mattarella, 'ingiustificati attacchi che alterano verità'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Appare, a dir poco, singolare che, mentre si affacciano, in ambito internazionale, esperienze dirette a unire Stati e a coordinarne le aspirazioni e le attività, si assista a una disordinata e ingiustificata aggressione nei confronti della Unione europea, alterando la verità e presentandola anziché come una delle esperienze storiche di successo per la democrazia e i diritti dei popoli, sviluppatasi anche con la condivisione e l'apprezzamento dell'intero Occidente, come una organizzazione oppressiva se non addirittura nemica della libertà". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Iltempo.it

