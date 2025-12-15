L’Unione europea ha annunciato di aver raggiunto l’obiettivo di inviare due milioni di proiettili di artiglieria di grosso calibro all’Ucraina entro il 2025. Questa consegna rappresenta un passo importante nel sostegno europeo al paese, evidenziando l’impegno dell’UE nel fornire assistenza militare in risposta alle esigenze del conflitto.

© Quotidiano.net - UE, Kallas: raggiunto l’obiettivo dei due milioni di munizioni di artiglieria per l’Ucraina nel 2025

Bruxelles, 15 dicembre 2025 – L’obiettivo dell’ Unione europea di inviare due milioni di proiettili di artiglieria di grosso calibro all’Ucraina nel 2025 è stato raggiunto nei tempi previsti. Ad annunciarlo lunedì è stata l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione del Consiglio Affari esteri a Bruxelles. L’iniziativa era stata lanciata dopo che i Paesi membri avevano già consegnato oltre un milione di proiettili entro novembre 2024. “Abbiamo anche raggiunto l’obiettivo dei due milioni di colpi. Questo è necessario affinché l’Ucraina possa difendersi”, ha dichiarato Kallas parlando ai giornalisti. Quotidiano.net

