Ue allenta i controlli ambientali per le aziende protesta delle associazioni | Conflitto d’interessi Il relatore legato a lobby per le imprese

L'Unione Europea ha approvato un allentamento delle restrizioni ambientali per le aziende nel quadro del pacchetto Omnibus I, suscitando forti proteste da parte delle associazioni che accusano conflitti d’interesse e legami tra il relatore e lobby industriali. La decisione, annunciata dalla presidenza danese, solleva dubbi sulla tutela ambientale e sulla trasparenza delle procedure.

© Ilfattoquotidiano.it - Ue allenta i controlli ambientali per le aziende, protesta delle associazioni: “Conflitto d’interessi. Il relatore legato a lobby per le imprese” L’accordo tra Parlamento e Consiglio Ue sul pacchetto Omnibus I che comprende l’allentamento delle restrizioni per le aziende su due diligence e reportistica ambientale, annunciato non più tardi di una settimana fa dalla presidenza di turno danese, continua a generare dubbi e proteste. Non solo quelle dei partiti più sensibili alle questioni ambientali e dei diritti umani che hanno denunciato quello che è solo l’ultimo colpo assestato al Green Deal, con il Partito Popolare Europeo che per riuscirci ha chiesto il supporto dell’estrema destra, ma anche quelle delle organizzazioni più attente nel monitoraggio di fenomeni di corruzione e conflitto d’interessi. Ilfattoquotidiano.it Cipro, alta tensione nell'ex residence turistico ormai pieno di rifugiati Ue, altro colpo al Green Deal. Intesa per minori controlli su due diligence e sostenibilità ambientale: “Esentato l’85% delle aziende” - Accordo UE per ridurre obblighi e controlli ambientali per le imprese. ilfattoquotidiano.it

L'Ue continua a fare passi indietro sull'ambiente, e la AEA avverte: "Lontani dagli obiettivi" - Nel nuovo pacchetto Omnibus e nel Green Deal più semplificazioni e meno burocrazia e impegni per aziende. repubblica.it

