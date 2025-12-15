Udinese-Napoli gli highlights | notte amara al Friuli

L'incontro tra Udinese e Napoli si è deciso nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. Una svolta decisiva nei trenta minuti finali ha portato l'Udinese a prendere il controllo del gioco, lasciando il Napoli in difficoltà e rendendo la notte al Friuli amara per gli azzurri.

Trenta minuti che cambiano tutto. Dopo un primo tempo equilibrato, il Napoli si spegne nella ripresa e l'Udinese prende campo, ritmo e coraggio. Due gol annullati dal Var, una traversa colpita e poi la conclusione imparabile di Ekkelenkamp che decide la partita. Gli azzurri soffrono, arretrano e non riescono più a reagire. Una sconfitta pesante in trasferta che costa il primato e accende l'allarme in vista della Supercoppa. Rivivi i momenti chiave di Udinese-Napoli negli highlights.

Seconda sconfitta di fila per gli azzurri di Conte, piegati anche in campionato da un formidabile secondo tempo dell'Udinese.

