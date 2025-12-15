Ucraina Zelensky ricevuto dal presidente tedesco Steinmeier | le immagini dell' incontro

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier al Palazzo Bellevue di Berlino, segnando un importante momento di dialogo tra i due paesi. L'incontro ha suscitato grande attenzione, evidenziando l'importanza delle relazioni diplomatiche e delle interlocuzioni internazionali in un contesto di crescente attenzione sulla situazione in Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto oggi dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier per un colloquio al Palazzo Bellevue di Berlino. Zelensky ha firmato il libro degli ospiti all’arrivo. I colloqui di pace tra gli inviati statunitensi e Zelensky, nonché i funzionari ucraini ed europei, sono continuati lunedì mattina come parte di una serie di incontri nel tentativo di garantire la pace e la sicurezza del continente di fronte ad una Russia sempre più assertiva. La seconda giornata di colloqui a Berlino è iniziata poco prima di mezzogiorno, ora locale. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

