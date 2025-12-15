Ucraina Zelensky a Berlino vede delegazione Usa | oggi atteso il vertice con i leader Ue

A Berlino si svolgono incontri chiave per il processo di pace in Ucraina. Il presidente Zelensky ha incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la delegazione americana, mentre oggi è previsto un vertice con i leader dell’Unione Europea. Questi incontri segnano un momento cruciale negli sforzi internazionali per la risoluzione del conflitto.

Giornate chiave a Berlino per il processo di pace sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky è stato ricevuto ieri in Cancelleria dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e ha incontrato la delegazione americana. Oggi, 15 dicembre, sono attesi nella capitale tedesca numerosi capi di Stato e di governo per un vertice politico allargato. I leader a Berlino, c'è Giorgia Meloni. Tra i presenti all'incontro la prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo António Costa, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier della Norvegia Jonas Gahr Støre, il primo ministro polacco Donald Tusk, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il premier dei Paesi Bassi Dick Schoof, il primo ministro della Svezia Ulf Kristeon e il premier britannico Keir Starmer.

