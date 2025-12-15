Ucraina Wsj | Usa non disposti a compromessi sul loro piano di pace – La diretta

Gli sforzi diplomatici per la pace in Ucraina continuano a Berlino, dove si svolgono nuovi vertici tra Kiev, Stati Uniti, Unione Europea e NATO. Tuttavia, secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti mantengono una posizione ferma e non sono disposti a compromessi sul loro piano di pace, alimentando le tensioni e le negoziazioni in corso.

Altro giorno, altro vertice per cercare di raggiungere un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Proseguono anche oggi a Berlino i colloqui tra Kiev, Washington e i capi di Stato e di governo di Unione europea e Nato. Per gli Usa è presente la delegazione composta dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal genero di Donald Trump Jared Kushner. La ricerca di possibili compromessi ha incontrato ostacoli importanti, tra cui il controllo della regione orientale Ucraina di Donetsk che è per lo più occupata dalle forze russe. Volodymyr Zelensky domenica si è detto pronto a rinunciare alla richiesta del suo Paese di aderire alla Nato se gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali forniranno a Kiev garanzie di sicurezza simili a quelle offerte ai membri dell’Alleanza. Lapresse.it

Wsj, gli Usa non sono disposti a compromessi sul piano di pace - I colloqui a Berlino tra ucraini e americani sono difficili, la parte americana sembra non essere disposta a scendere a compromessi sulla sua bozza di accordo di pace. ansa.it