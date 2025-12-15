Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, si trova a Berlino per partecipare a un vertice dedicato alla situazione in Ucraina. Accolta dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, l'incontro si concentra sulle strategie e sul sostegno internazionale alla crisi ucraina.

© Lapresse.it - Ucraina, Von der Leyen in Cancelleria a Berlino per vertice su Kiev

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è arrivata nella sede della Cancelleria a Berlino, accolta dal cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Von der Leyen prenderà parte al vertice sull’Ucraina con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, altri capi di Stato e di governo europei e con i vertici della Nato. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Guerra Ucraina, Von der Leyen: Versante orientale Ue protegge il continente, dobbiamo sostenerlo

Von der Leyen: "Il mondo si unisca agli sforzi per una pace giusta in Ucraina" - Ho quindi sottolineato la necessità che il mondo intero si unisca agli sforzi per una pace giusta e duratura nel Paese ... ansa.it