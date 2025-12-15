Ucraina-Usa negoziati finiti a Berlino La richiesta a Kiev | Via dal Donbass
A Berlino si sono concluse le trattative tra rappresentanti degli Stati Uniti e l'Ucraina, con una richiesta chiara: Kiev dovrebbe lasciare il Donbass, ormai considerato sotto il controllo russo. La questione rappresenta un punto centrale nelle tensioni tra le parti, con implicazioni geopolitiche di vasta portata.
(Adnkronos) – Donbass alla Russia, l'Ucraina deve lasciare la regione. E' questa, in estrema sintesi, la richiesta che Donald Trump, attraverso i suoi inviati, ha ribadito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei colloqui andati in scena a Berlino. Il leader di Kiev ha incontrato ieri e oggi l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve . Periodicodaily.com
