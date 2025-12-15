Le trattative di pace per l’Ucraina sono attualmente in stallo, con progressi limitati e posizioni ferme da entrambe le parti. A Berlino si continuano i negoziati, ma gli Stati Uniti, sotto la guida di Donald Trump, mantengono una posizione dura, rendendo difficile trovare un accordo che possa portare a una soluzione duratura del conflitto.

© Lanotiziagiornale.it - Ucraina, trattative in stallo: gli Usa non accettano compromessi e gelano Kiev

Passi avanti non ce ne sono stati. I negoziati di pace per l’Ucraina proseguono con molte difficoltà a Berlino e la posizione degli Stati Uniti e di Donald Trump nei confronti di Kiev è tutt’altro che morbida. I colloqui vengono considerati duri, anche perché la parte americana non sembra disposta ad accettare compromessi rispetto alla sua bozza di pace. Secondo il Wall Street Journal, dopo il primo round di negoziati i passi avanti non ci sono stati per le posizioni degli Stati Uniti intransigenti. Oggi si proseguirà con un nuovo confronto tra le parti, ma intanto – come spiegano alcune fonti vicine al dossier – “i negoziati tra l’Ucraina e i suoi partner occidentali si sono trasformati in un tira e molla, anche senza la partecipazione della Russia al tavolo delle trattative”. Lanotiziagiornale.it

Ucraina, incontri segreti Usa-Russia. Kiev apre al piano di pace

Ucraina, trattative in stallo: gli Usa non accettano compromessi e gelano Kiev - Le trattative tra Usa e Ucraina non sembrano portare passi avanti: Washington rifiuta ogni compromesso chiesto da Kiev sul suo piano di pace. lanotiziagiornale.it