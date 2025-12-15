Ucraina-Russia oggi a Berlino nuovo round per la pace | Zelensky pronto a rinunce

(Adnkronos) – Dopo le cinque ore di discussioni di ieri, riprendo oggi, lunedì 15 dicembre 2025, a Berlino i colloqui per arrivare a accordo di pace tra Russia e Ucraina. Nella capitale tedesca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è impegnato in una serie di incontri con rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, tra cui . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

