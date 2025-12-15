Ucraina-Russia Mattarella | Irresponsabile e inammissibile ridefinire confini con la forza

Il presidente Mattarella ha condannato con fermezza l'aggressione russa all'Ucraina, sottolineando l’irresponsabilità e l’inaccettabilità di ridefinire i confini con la forza. Nonostante gli sforzi diplomatici, prosegue la violenza e le distruzioni, mettendo in discussione la stabilità e la sicurezza del continente europeo.

© Ildifforme.it - Ucraina-Russia, Mattarella: "Irresponsabile e inammissibile ridefinire confini con la forza" (Adnkronos) – "Permane l'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l'aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro nella Conferenza di Helsinki .

