Ucraina passi avanti sul negoziato e le garanzie a Kiev | resta il nodo Donbass

Passi in avanti su molti fronti, ma resta aperto il più importante. Due giorni di colloqui a Berlino tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner e i principali leader europei hanno prodotto un sostanziale allineamento sulle richieste di pace da sottoporre per Kiev alla Federazione Russa su buona parte delle questioni spinose che andavano risolte. Resta, però, da chiudere l’ostacolo del futuro del Donbass, che Kiev non vuole cedere esplicitamente e su cui si dividono la posizione europea (sì alla totale integrità territoriale ucraina, con cessate il fuoco sulla linea del fronte), americana (ritiro dell’Ucraina dal Donbass non conquistato dalla Russia ma stop all’avanzata delle truppe di Mosca) e russa (cessione totale e formale della regione agli invasori). It.insideover.com

