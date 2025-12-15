Ucraina nuovi colloqui a Berlino | pressing Usa sul Donbass alla Russia
Nuovi colloqui a Berlino si concentrano sul piano di pace per l'Ucraina, con un particolare focus sul Donbass. Gli Stati Uniti esercitano pressione sulla Russia, mentre si cerca di trovare una soluzione diplomatica al conflitto. La giornata si presenta come un momento chiave per il futuro della regione e delle trattative internazionali.
Nuova giornata di colloqui a Berlino, dove sul tavolo c’è il piano di pace sull’Ucraina sviluppato dagli Stati Uniti. Domenica 14 novembre Volodymyr Zelensky e gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno negoziato per più di cinque ore. Come ha riferito all’ Afp un alto funzionario a conoscenza delle discussioni, gli inviati Usa hanno chiesto all’Ucraina di rinunciare alla parte del Donbass ancora controllata da Kyiv che la Russia vorrebbe annettere. «Molti progressi sono stati fatti e ci incontreremo di nuovo questa mattina», ha scritto Witkoff su X. READOUT FROM U.S.-UKRAINE TALKS IN BERLIN, GERMANY: The meeting in Berlin between President Zelenskyy, Special Envoy Witkoff, Jared Kushner, and delegations from the United States and Ukraine lasted over five hours. Lettera43.it
Ukraine’s Zelenskyy announces high-level talks with US, European representatives in Berlin
