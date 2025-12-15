Ucraina | Mosca ' gravi danni a infrastrutture a causa attacco a Belgorod'

Un attacco missilistico ucraino sulla città russa di Belgorod ha provocato gravi danni alle infrastrutture della zona durante la notte. L'incidente, segnalato da fonti russe, evidenzia la tensione crescente tra i due paesi e le conseguenze dei recenti scontri nel contesto del conflitto in Ucraina.

Mosca, 15 dic. (Adnkronos) - Un attacco missilistico ucraino sulla città russa di Belgorod ha causato nella notte "gravi danni" alle infrastrutture locali. Lo ha riferito il governatore dell'oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, su Telegram, dove ha condiviso una fotografia del luogo dell'attacco. Ccanali Telegram locali hanno segnalato esplosioni nella centrale termoelettrica cittadina "Luch", un importante impianto energetico di Belgorod, già colpito in precedenza da attacchi ucraini, che hanno causato blackout diffusi. Iltempo.it

