Ucraina Meloni al vertice di Berlino | Mi aspetto passi avanti

La premier Giorgia Meloni si è recata a Berlino per partecipare al vertice sull'Ucraina, insieme ai principali leader europei e alle alte cariche di Ue e Nato. Con l'obiettivo di ottenere progressi concreti, Meloni ha espresso la sua attesa di avanzamenti significativi durante l'incontro.

"Cosa mi aspetto dal vertice? Di fare passi in avanti". Così la premier Giorgia Meloni, arrivando al Palazzo della Cancelleria federale tedesca a Berlino, per partecipare al vertice sull'Ucraina assieme ad altri leader Ue e ai vertici di Unione europea e Nato. Meloni è stata accolta dal cancelliere tedesco Friedrich Merz.

