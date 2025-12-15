Ucraina | Mattarella ' irresponsabile e inammissibile ridefinire confini con la forza'

Il presidente Mattarella condanna duramente le azioni della Russia in Ucraina, sottolineando come sia irresponsabile e inaccettabile tentare di ridefinire i confini con la forza. Nonostante gli sforzi diplomatici, l'aggressione continua a causare vittime e distruzioni, minacciando la stabilità europea.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Permane l'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l'aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro nella Conferenza di Helsinki sulla cooperazione e sicurezza nel continente". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Iltempo.it

